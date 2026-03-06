Terni Unicoop Etruria | Accordo con i sindacati Massima tutela occupazionale e piano di incentivi per gli esodi volontari

Unicoop Etruria ha annunciato di aver stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali riguardante la seconda fase del piano industriale 2025-2027. Nell’ambito dell’intesa, si prevede la massima tutela occupazionale e un piano di incentivi destinato agli esodi volontari. La comunicazione è stata diffusa tramite una nota ufficiale dell’azienda.

In una nota ufficiale Unicoop Etruria comunica di aver raggiunto l’accordo con le organizzazione sindacali sulla seconda fase del piano industriale 2025-2027. Vertenza che interessa direttamente anche la città di Terni, con la annunciata dismissione di diversi punti vendita. Come riporta il comunicato dell'azienda: "Le interlocuzioni, avviate lo scorso dicembre, hanno costituito la base per un confronto chiaro e trasparente finalizzato a consolidare e rilanciare la Cooperativa di consumo nata il 1° luglio 2025 dalla fusione tra Unicoop Tirreno e Coop Centro Italia. Tra i principali risultati dell’accordo: massima tutela occupazionale, un piano di incentivi per gli esodi volontari e la previsione che la cessione di 24 supermercati avvenga in uno scenario atto a garantire la continuità occupazionale e gestionale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

