Vertenza Unicoop Etruria presidio al Superconti di Cospea a Terni | azienda e sindacati a confronto

Terni si prepara a essere protagonista di un momento cruciale nella vertenza Unicoop Etruria. Il presidio al Superconti di Cospea testimonia l’importanza della questione per lavoratori e sindacati, mentre si avvicina lo sciopero di domani. Una giornata di confronto che potrebbe segnare nuovi sviluppi nel percorso di dialogo tra l’azienda e le organizzazioni sindacali.

Terni diventa uno dei punti nevralgici del confronto tra Unicoop Etruria e le organizzazioni sindacali, in vista dello sciopero di domani, 18 dicembre. In città, la mobilitazione si concretizzerà in un presidio alle 11 davanti al punto vendita Superconti Cospea in via XX Settembre.Il piano di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

