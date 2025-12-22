Spacciatore trovato con sei panetti di hashish papaya e quasi 10mila euro in contanti
Nasconde oltre 600 grammi di hashish e quasi 10mila euro in contanti in casa. Un venticinquenne è stato arrestato in zona Comasina dagli agenti del Commissariato. Il giovane, un italiano già noto per precedenti reati, è stato fermato nella tarda mattinata di sabato. Arresto per droga a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Spacciatore trovato con sei panetti di hashish "papaya" e quasi 10mila euro in contanti
