Terna più crescita con le reti

Da iltempo.it 10 mar 2026

Terna ha annunciato un incremento nella crescita delle reti di trasmissione, sottolineando l’importanza della rete nazionale centrale per la sicurezza e l’efficienza del sistema elettrico. L’azienda evidenzia come questa evoluzione porti benefici concreti alla competitività del Paese, migliorando l’affidabilità e la capacità di trasmissione dell’energia. La strategia si concentra sull’espansione e il potenziamento delle infrastrutture di rete.

Rete di trasmissione nazionale centrale per la sicurezza e l’efficienza del sistema elettrico, con benefici tangibili per la competitività del Paese. Il suo sviluppo, insieme all’integrazione di fonti rinnovabili e accumuli, rappresenta una leva chiave per migliorare la sicurezza energetica e ridurre il costo dell’energia. Nel 2025, la produzione da fonti rinnovabili ha raggiunto in Italia e in Europa livelli record, grazie alla continua crescita di fotovoltaico ed eolico guidata dal significativo calo dei costi di tali tecnologie. È quanto emerge dallo studio «Sicurezza e indipendenza energetica: la rete di trasmissione come leva per la... 🔗 Leggi su Iltempo.it

