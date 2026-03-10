Terna più crescita con le reti

Terna ha annunciato un incremento nella crescita delle reti di trasmissione, sottolineando l’importanza della rete nazionale centrale per la sicurezza e l’efficienza del sistema elettrico. L’azienda evidenzia come questa evoluzione porti benefici concreti alla competitività del Paese, migliorando l’affidabilità e la capacità di trasmissione dell’energia. La strategia si concentra sull’espansione e il potenziamento delle infrastrutture di rete.

Rete di trasmissione nazionale centrale per la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico, con benefici tangibili per la competitività del Paese. Il suo sviluppo, insieme all'integrazione di fonti rinnovabili e accumuli, rappresenta una leva chiave per migliorare la sicurezza energetica e ridurre il costo dell'energia. Nel 2025, la produzione da fonti rinnovabili ha raggiunto in Italia e in Europa livelli record, grazie alla continua crescita di fotovoltaico ed eolico guidata dal significativo calo dei costi di tali tecnologie. È quanto emerge dallo studio «Sicurezza e indipendenza energetica: la rete di trasmissione come leva per la...