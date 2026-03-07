Più crescita con le reti

Una rete di trasmissione nazionale centrale viene potenziata per migliorare la sicurezza e l’efficienza del sistema elettrico. L’obiettivo è garantire una distribuzione più stabile e affidabile dell’energia, con effetti diretti sulla competitività del Paese. Si tratta di un intervento infrastrutturale volto a rafforzare le connessioni tra le diverse regioni, rendendo più efficiente la gestione dell’energia a livello nazionale.

Rete di trasmissione nazionale centrale per la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico, con benefici tangibili per la competitività del Paese. Il suo sviluppo, insieme all'integrazione di fonti rinnovabili e accumuli, rappresenta una leva chiave per migliorare la sicurezza energetica e ridurre il costo dell'energia. Nel 2025, la produzione da fonti rinnovabili ha raggiunto in Italia e in Europa livelli record, grazie alla continua crescita di fotovoltaico ed eolico guidata dal significativo calo dei costi di tali tecnologie. È quanto emerge dallo studio «Sicurezza e indipendenza energetica: la rete di trasmissione come... 🔗 Leggi su Iltempo.it

