Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha avviato l’iter per una nuova centrale elettrica compatta di Terna a Castelnuovo di Val di Cecina. Con un investimento di 50 milioni di euro, questa infrastruttura rappresenta un intervento significativo per il potenziamento della rete elettrica nella zona, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza energetica del territorio. La realizzazione di questa centrale è prevista nei prossimi anni, soggetta alle autorizzazioni necessarie.

Un nuovo cuore energetico potrebbe sorgere nei prossimi anni al centro della Valdicecina. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha avviato l’iter autorizzativo per una nuova stazione elettrica di Terna nel Comune di Castelnuovo di Val di Cecina. L’opera, per la quale la società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà oltre 50 milioni di euro, consentirà di utilizzare al meglio le fonti rinnovabili presenti nell’area, caratterizzata dallo storico polo geotermico di Larderello, e di incrementare la qualità e l’adeguatezza della rete elettrica. Nel dettaglio, l’infrastruttura sarà realizzata con tecnologia blindata compatta a ridotto consumo di suolo, una soluzione che, grazie all’assemblaggio di elementi modulari prefabbricati disposti all’interno di un edificio civile, consente di ridurre l’ingombro complessivo di circa il 60% rispetto alle tradizionali stazioni elettriche, minimizzando al contempo l’impatto sull’ambiente e sul paesaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova centrale elettrica “compatta“. Terna investirà 50 milioni di euro

