Aggredisce un poliziotto con un coltello l'altro agente spara e lo ferisce | 24enne arrestato per tentato omicidio
Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Milano con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito un agente con un coltello. L'altro poliziotto intervenuto per fermarlo ha sparato, ferendo l'aggressore alla gamba. L'intera vicenda si è svolta nel rispetto delle procedure di sicurezza, evidenziando l'importanza della professionalità delle forze dell'ordine in situazioni di emergenza.
Un 24enne ha aggredito un poliziotto a Milano, l'altro agente ha sparato per difendere il collega e lo ha ferito alla gamba. Il giovane è stato arrestato per tentato omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Aggredisce con il machete un 18enne e un 24enne in Ticinese: 19enne arrestato per duplice tentato omicidio
Leggi anche: Aggredisce un poliziotto con un coltello, 38enne arrestato in centro a Napoli
Sanguinosa rissa nella notte di San Silvestro a San Benedetto, 4 feriti; Rapinatore aggredisce portiera d'albergo, lei lo insegue con un cliente (in diretta col 113): arrestato dalla polizia; Aggredisce un poliziotto Giovane arrestato di nuovo.
Aggredisce un poliziotto con un coltello, l’altro agente spara e lo ferisce: 24enne arrestato per tentato omicidio - Un 24enne ha aggredito un poliziotto a Milano, l'altro agente ha sparato per difendere il collega e lo ha ferito alla gamba ... fanpage.it
Milano, aggredisce un poliziotto con un coltello: l'altro agente spara per difendere il collega e lo ferisce a una gamba, il 24enne arrestato per tentato omicidio - È successo lunedì 5 gennaio, poco dopo le 21, in via Cascina Barocco, quartiere Baggio. milano.corriere.it
Aggredisce un poliziotto. Giovane arrestato di nuovo - Pochi mesi fa era già finito in manette dopo un investimento in monopattino. msn.com
Milano, 24enne aggredisce un poliziotto con un taglierino: l'altro agente spara per difendere il collega e lo ferisce a una gamba - facebook.com facebook
Afragola: aggredisce i poliziotti. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato - x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.