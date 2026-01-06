Aggredisce un poliziotto con un coltello l'altro agente spara e lo ferisce | 24enne arrestato per tentato omicidio

Un giovane di 24 anni è stato arrestato a Milano con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito un agente con un coltello. L'altro poliziotto intervenuto per fermarlo ha sparato, ferendo l'aggressore alla gamba. L'intera vicenda si è svolta nel rispetto delle procedure di sicurezza, evidenziando l'importanza della professionalità delle forze dell'ordine in situazioni di emergenza.

