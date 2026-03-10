Tentata rapina in via Venti la vittima | Aveva le mani in tasca non sapevo cosa aspettarmi

Lunedì 9 marzo 2026, intorno alle 18, un tentativo di rapina si è verificato in un bar di via XX Settembre. La vittima ha raccontato che l'aggressore aveva le mani in tasca e non sapeva cosa aspettarsi. I carabinieri hanno denunciato un uomo di 33 anni in relazione all'episodio.

Tentata rapina in un bar in via XX Settembre. È successo intorno alle ore 18 di lunedì 9 marzo 2026. Un 33enne è stato denunciato dai carabinieri. A raccontare l'accaduto è la stessa vittima, che spiega come negli ultimi tempi la situazione sia peggiorata e le forze dell'ordine siano meno presenti. "È entrato questo signore italiano del sud - racconta -, perché parlava in dialetto siciliano, e mi ha minacciato, dicendomi che sapevo già cosa dovevo fare, che gli dovevo dare i soldi, svuotargli la cassa, e che gli altri erano fuori che lo stavano aspettando. Mi ha anche detto di non farlo arrabbiare. Si muoveva tutto con le mani in tasca, quindi io non potevo sapere che cosa avesse in tasca". 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Tentata rapina a Costa di Mezzate: botte al proprietario che li scopre, poi la fuga a mani vuote

Tentata rapina a Milano al marito di Simone Biles: aveva preparato la difesa guardando TikTokIl fermento delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 non è fatto solo di traguardi sportivi, ma anche di cronaca che intreccia il mondo dei...

Contenuti e approfondimenti su Tentata rapina

Temi più discussi: Monteverde, l'incubo del rider: spunta tra le auto con passamontagna e coltello; Rapina il compagno di scuola che lo riconosce, 19enne patteggia 3 anni; Tre arresti per tentata rapina in un locale a Le Rughe (Formello); Tentata rapina da Victoria’s Secret, assolta 44enne: Fatto di lieve entità.

In via Teodolinda con due taglierini in tasca: denunciato il 21enne arrestato poche settimane fa per rapinaVerso le 16 di ieri, una volante impegnata nel quotidiano e puntuale impegno di controllo del territorio, transitando in via Regina Teodolida, ha notato la presenza del 21enne, già noto alle Forze ... ilgiorno.it

Tentata rapina su un autobus, giovane accoltellato mentre difende la fidanzataAggressione nella notte a Firenze: giovane ferito con coltellate dopo aver difeso la fidanzata. Due arresti dei carabinieri ... gonews.it

Tentata rapina con coltello in una stazione di servizio: fermato e arrestato in breve tempo dalla Polizia di Stato #rapina #distributore #polizia #piombino #arresto - facebook.com facebook

Santa Barbara e Teverina nel mirino dei ladri: tentata rapina all’Officina Cencioni, assalto al Fornetto di Piccini e furto alla lavanderia La Favorita x.com