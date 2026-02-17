Un uomo ha tentato di rapinare il marito di Simone Biles a Milano, ma è stato bloccato grazie alle sue conoscenze acquisite guardando video su TikTok. La persona aveva studiato le mosse di difesa e le tecniche di fuga attraverso tutorial trovati sulla piattaforma, cercando di mettere in atto un colpo ben pianificato in pieno centro.

Il fermento delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 non è fatto solo di traguardi sportivi, ma anche di cronaca che intreccia il mondo dei social media con la sicurezza urbana. Protagonista di un singolare episodio è Jonathan Owens, trentenne giocatore dei Chicago Bears nella NFL e marito della leggendaria ginnasta olimpionica Simone Biles. Durante un momento di svago dedicato allo shopping nel centro di Milano, l’atleta statunitense ha subito un tentativo di scippo, riuscendo però a sventarlo grazie a una strategia di prevenzione decisamente moderna. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jonathan Owens (@jowens) L’episodio, avvenuto durante il fine settimana olimpico, è stato documentato dallo stesso Owens attraverso i propri profili social. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Tentata rapina a Milano al marito di Simone Biles: aveva preparato la difesa guardando TikTok

