Un giovane di 25 anni, originario dell’Etiopia, è stato arrestato con l’accusa di aver tentato di derubare due donne. L’episodio si è verificato recentemente, portando all’intervento delle forze dell’ordine. L’indagato è sospettato di aver commesso due furti con destrezza, suscitando attenzione nelle autorità e nella comunità locale.

© Ilrestodelcarlino.it - Tenta di derubare due donne, 25enne arrestato

Un ragazzo di 25 anni, originario dell’Etiopia, è stato arrestato con l’accusa di di due furti con destrezza. È accaduto venerdì scorso in pieno centro, dove il giovane ha tentato di asportare il contenuto della borsetta di due donne, del posto, una 70enne e una 75enne. Il ladro le ha seguite e, approfittando di un momento di distrazione, ha infilato la mano nella borsa per rubarne portafogli e telefoni. In entrambe le circostanze, grazie alla pronta reazione delle vittime e all’intervento di alcuni passanti, è stato messo in fuga. Sul posto sono intervenute le pattuglie delle forze dell’ordine ed una pattuglia della Polizia Locale ha bloccato il ragazzo che si trovava in zona a poche centinaia di metri, accompagnandolo poi in caserma con l’aiuto di due militari dell’Aliquota radiomobile, dove è stato foto segnalato. Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Tenta di uccidere la fidanzata incendiando la casa: arrestato un 25enne a Torino

Leggi anche: Roma, tenta di uccidere un 25enne al Quarticciolo per controllare la piazza di spaccio. Arrestato

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

TENTA DI RUBARE E VIOLENTARE UNA DONNA ANZIANA

Tenta di derubare due donne, 25enne arrestato - Un ragazzo di 25 anni, originario dell’Etiopia, è stato arrestato con l’accusa di di due furti con destrezza. ilrestodelcarlino.it