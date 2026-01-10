Tensione al Pratello detenuto tenta di abusare di una poliziotta e picchia un altro agente

Nella giornata del 10 gennaio 2026, al carcere minorile del Pratello a Bologna, si sono verificati episodi di tensione e violenza. Durante il servizio, un detenuto ha tentato di abusare di una poliziotta e ha aggredito un altro agente. L’evento ha suscitato preoccupazione sulla sicurezza nelle strutture penitenziarie minorili e sulla gestione delle situazioni di crisi all’interno del carcere.

Bologna, 10 gennaio 2026 – Giornata ad alta tensione al carcere minorile del Pratello: due agenti, tra cui una poliziotta, sono stati aggrediti fisicamente durante lo svolgimento del loro servizio. A darne notizia è il sindacato di categoria Fsa Cnpp-Spp, che chiede interventi immediati. Il sindacato, infatti, "condanna fermamente quanto accaduto, esprimendo altresì la massima solidarietà e vicinanza agli agenti vittime dell'episodio – fanno sapere in una nota –. Un detenuto, già autore di altri eventi, ha colpito con un pugno un agente e successivamente" ha messo a segno una "grave aggressione ai danni di una poliziotta durante l'attività di video colloqui".

