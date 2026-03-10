Tenerife | muore a 52 anni il pordenonese Infanti

Un uomo di 52 anni, residente a Pordenone, è deceduto improvvisamente a Tenerife, nelle Isole Canarie. La notizia ha causato sgomento tra i connazionali presenti sull’isola, mentre le autorità locali stanno indagando sulle cause del decesso. La comunità italiana si sta stringendo attorno alla famiglia del defunto in questo momento di dolore.

Una tragedia improvvisa ha scosso la comunità italiana nelle Isole Canarie, portando via Roberto Infanti, un cittadino di Pordenone di 52 anni. Il decesso è avvenuto nella serata di domenica 8 marzo a Tenerife, dopo che l’uomo è stato colto da un grave malore mentre si trovava in un locale pubblico. Nel tentativo di salvarlo, i soccorsi sono intervenuti con tempestività, ma nonostante le manovre di rianimazione cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore, non è stato possibile evitare l’esito fatale. La notizia, emersa lunedì 9 marzo, ha lasciato nel dolore una rete di amicizie costruita nel tempo, definendo il defunto come una figura centrale e affettuosa lo conosceva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tenerife: muore a 52 anni il pordenonese Infanti Articoli correlati Leggi anche: Accusa un malore a Tenerife, muore a 52 anni il pordenonese Roberto Infanti: "Era lo zio della compagnia" Leggi anche: Cristina Colturi muore a Tenerife a 28 anni per uno schianto con il parapendio Aggiornamenti e notizie su Tenerife muore a 52 anni il pordenonese... Argomenti discussi: Accusa un malore a Tenerife, muore a 52 anni il pordenonese Roberto Infanti: Era lo zio della compagnia; Cristina Colturi, 28 anni, muore in parapendio a Tenerife: cosa è successo.