Cristina Colturi muore a Tenerife a 28 anni per uno schianto con il parapendio

Una donna di 28 anni, originaria di Como e residente a Tenerife da circa un anno, è deceduta in un incidente durante un lancio in parapendio. L’episodio si è verificato durante un volo concesso come regalo di Natale dal suo fidanzato. La vittima ha perso la vita a seguito dello schianto mentre praticava questa attività. La notizia è stata confermata dalle autorità locali.

È morta per un lancio in parapendio, un regalo del suo fidanzato per Natale. Se n’è andata così, Cristina Colturi, una donna comasca di 28 anni, che da un anno risiedeva a Tenerife. Proprio lì, sull’ isola delle Canarie, è morta venerdì a causa di un incidente durante un volo con un parapendio biposto sulla spiaggia di La Enramada, nella municipalità di Adeje. L’istruttore che era con lei è rimasto ferito, ma è sopravvissuto. Il mezzo si sarebbe schiantato al suolo in una zona rocciosa. Sulla vicenda è stata aperta un’ inchiesta e ora sul corpo della 28enne, che si occupava di armocromia negli alberghi, verrà eseguita l’ autopsia dopo che già sabato le erano stati espiantati gli organi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cristina Colturi muore a Tenerife a 28 anni per uno schianto con il parapendio Articoli correlati Leggi anche: Tragedia a Tenerife, Cristina Colturi muore a 28 anni dopo un incidente con un parapendio biposto Leggi anche: Precipitata con il parapendio a Tenerife: muore dopo due giorni Cristina Colturi, 28enne di Castelnuovo Bozzente Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cristina Colturi Temi più discussi: Precipitata con il parapendio a Tenerife: muore dopo due giorni Cristina Colturi, 28enne di Castelnuovo Bozzente; Cristina Colturi morta a 28 anni dopo un incidente con il parapendio biposto: tragedia a Tenerife; Tenerife, 28enne italiana muore precipitando col parapendio; Cade con il parapendio: muore a 28 anni. Tragedia a Tenerife: perde la vita in un incidente in parapendio la 28enne Cristina ColluriLa famiglia di Cristina Colturi ha autorizzato l’espianto degli organi. A Castelnuovo Bozzente la notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione (foto da Instagram) ... laprovinciadivarese.it Precipita col parapendio, 28enne italiana muore alle CanarieCristina Colturi, originaria del comasco, viveva da un anno a Tenerife. L'incidente durante un volo con un istruttore esperto ... rainews.it È morta Cristina Colturi: addio alla 28enne dopo il terribile incidente in parapendio - facebook.com facebook Tenerife, Cristina Colturi muore in un incidente con il parapendio: aveva 28 anni x.com