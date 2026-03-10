Tempio maledetto | il film che creò la classificazione PG-13

Stasera alle 21.10 sul canale 27 verrà trasmesso Indiana Jones e il tempio maledetto, il film che ha portato alla creazione della classificazione PG-13. Questo episodio della saga è stato al centro di molte discussioni per le sue scene e contenuti considerati più intensi rispetto ai capitoli precedenti. La pellicola rappresenta un punto di svolta nella storia cinematografica di Indiana Jones.

Stasera alle 21.10 sul canale 27 andrà in onda Indiana Jones e il tempio maledetto, il capitolo più controverso della saga. Uscito nel 1984 sotto la regia di Steven Spielberg, questo film segna un punto di svolta nella classificazione cinematografica americana. L’appuntamento televisivo ripropone un’opera che, pur essendo tecnicamente un sequel, si colloca cronologicamente prima dei fatti narrati ne I predatori dell’arca perduta. La storia è ambientata nel 1935, un anno prima degli eventi del primo episodio. Il film ha contribuito direttamente alla nascita della categoria di età PG-13 negli Stati Uniti a causa della sua intensità. Le scene violente e i rituali mostrati hanno costretto i censori a riconsiderare le categorie esistenti per proteggere il pubblico più giovane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

