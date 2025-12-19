Saluti romani al corteo per Ramelli 13 esponenti dell’estrema destra condannati La Pg | Manifestazioni pericolose per l’ordinamento costituzionale

La Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna di 13 esponenti dell’estrema destra per i saluti romani durante un corteo del 2018 in memoria di Sergio Ramelli. La Procura generale ha sottolineato i rischi delle manifestazioni di questo tipo per l’ordine costituzionale, evidenziando le tensioni e le implicazioni di un episodio che riaccende il dibattito sulla memoria storica e i valori democratici.

La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna a quattro mesi per i 13 imputati di estrema destra per i saluti romani fatti durante la manifestazione fascista del 29 aprile 2018, al corteo in memoria di Sergio Ramelli. Tra i condannati figurano esponenti di spicco delle principali formazioni di estrema destra: Gianluca Iannone, leader di CasaPound, Duilio Canu, all'epoca vicesegretario nazionale di Forza Nuova e Stefano Del Miglio di Lealtà Azione. La Quarta sezione penale d'appello ha assolto gli imputati dall'accusa di incitamento "alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali", reato previsto dalla legge Mancino, ma ha confermato le condanne per manifestazione fascista, contestazione prevista dall'art.

