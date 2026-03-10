Un uomo ha chiamato il 112 e ha confessato di aver ucciso la propria convivente, affermando di averla uccisa nella loro casa di Ispica, in provincia di Ragusa. Tuttavia, al momento dell’arrivo dei soccorritori, la donna era ancora viva e ha ricevuto le prime cure sul posto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

“Ho ucciso la mia convivente”. Un uomo ha chiamato il 112 confessando di avere ucciso la compagna nella loro casa di Ispica (Ragusa). È scattato immediatamente l’allarme, ma quando gli uomini della Squadra mobile della Questura e gli agenti del commissariato di Modica sono arrivati sul posto trovano la donna era priva di sensi, in grave condizioni, ma ancora viva. La vittima dell’aggressione è stata trasportata d’urgenza all’ospedale a Modica dove i medici l’hanno giudicata guaribile in 45 giorni. L’uomo è stato arrestato dalla polizia per tentato femminicidio e condotto in carcere. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Telefona al 112 e confessa: “Ho ucciso la mia convivente”, ma la donna era ancora viva ed è stata soccorsa

Discussioni sull' argomento Kaufmann, la telefonata al 112 mai svelata: C'è un uomo con una bambina in braccio vestita di rosa in piena notte a villa Pamphili; Tragedia in albergo a Pietra Ligure: 35enne di Torino precipita dal balcone e muore dopo aver confessato un tradimento.

Ispica, chiama il 112 e confessa di avere ucciso la compagna. Donna in gravi condizioni ma vivaHa telefonato al 112 dicendo di avere ucciso la convivente nella loro abitazione, a Ispica. Quando però gli agenti della squadra mobile della questura di Ragusa e del commissariato di Modica sono ... meridionews.it

Chiama 112 'ho ucciso la mia convivente', donna priva di sensi ma vivaTelefona al 112 confessando di avere ucciso la convivente, nella loro casa di Ispica, ma quando la squadra mobile della Questura di Ragusa e agenti del commissariato di Modica arrivano sul posto ... ansa.it

