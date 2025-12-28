Per l’autore e conduttore televisivo è meglio parlare del talento che delle sfortune: ma qui racconta la sua «educazione particolare», l’appartamento dietro lo sgabuzzino che non esisteva e l’amore per la mamma, che lavorava per mantenerlo da sola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Piero Chiambretti: «Non ho mai saputo chi fosse mio padre. Ma so chi è stata mia madre: la donna che mi ha lasciato scegliere. Quando ho potuto l'ho fatta licenziare e le ho comprato una casa»

Leggi anche: Chi erano i genitori di Alfonso Signorini: “L’errore che ho fatto con mio padre, ho provato a non rifarlo con mia madre”

Leggi anche: “Quando mio padre ammazzò mia madre, ho preso i resti del suo cervello, li ho messi in un vaso e li ho portati ai Carabinieri”. Il racconto choc di Andrea Carnevale a Verissimo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Piero Chiambretti, Baudo era un rivoluzionario - "Come per la Carrà, come per Frizzi, Baudo è una persona che ha reso grande questa azienda e l'azienda lo deve ricordare al meglio. ansa.it

In esclusiva in questo Natale le parole di Piero #Chiambretti che traccia una linea per il 2026 del #Torino - facebook.com facebook

Una serata all’insegna delle storie, dei talenti e dei protagonisti che hanno reso grande l’Italia nel mondo Il “Galà dei 500 - Eccellenze Italiane”, con Piero Chiambretti, vi aspetta stasera in seconda serata su #Canale5 e Mediaset Infinity! x.com