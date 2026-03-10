Teatro Comunale cambio alla guida del coro | arriva Claudio Marino Moretti

Il Teatro Comunale di Bologna ha comunicato il nome del nuovo maestro del coro, che prenderà servizio dal 1 luglio 2026. La scelta è caduta su Claudio Marino Moretti, che subentra a Gea Garatti Ansini, nominata recentemente maestro del coro del Teatro Regio di Torino. La direzione del coro cambia quindi a partire dalla prossima estate.

Succederà a Gea Garatti Ansini dal 1 luglio. In attesa del suo arrivo il coro sarà guidato temporaneamente da Giovanni Farina Il Teatro Comunale di Bologna ha annunciato il nome del nuovo maestro del coro. Sarà Claudio Marino Moretti a guidare il coro a partire dal 1 luglio 2026, succedendo a Gea Garatti Ansini, recentemente nominata maestro del coro del Teatro Regio di Torino. Nel periodo di transizione, in attesa dell’insediamento ufficiale di Moretti, la direzione del coro sarà affidata temporaneamente a Giovanni Farina. La nomina segna un nuovo capitolo per il coro del Teatro Comunale di Bologna, una delle realtà artistiche più importanti della scena lirica italiana. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

