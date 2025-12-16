Coro gospel a stelle e strisce sul palco del teatro Comunale
Domani sera alle 21, il teatro Comunale di Cesenatico ospiterà un concerto gospel con la formazione statunitense
Il teatro comunale di Cesenatico ospita un interessante concerto gospel. L’appuntamento è domani sera, alle 21, quando salirà sul palco la formazione statunitense " The Voices of Victory ". È l’occasione per vedere dal vivo lo spettacolo di cui sono protagonisti artisti giunti direttamente da Orlando in Florida, guidati da Nicole Ingram Taylor, i quali nascono come evoluzione di Perfect Harmony, family group creato nel 1992 dalla stessa Jennifer Ingram con le talentuose figlie Nicole e Chrystal, ispirate da ensemble femminili come le Clark Sisters, The Pace Sisters En Vogue, SWV, Mary Mary e altri. Ilrestodelcarlino.it
