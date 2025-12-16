Domani sera alle 21, il teatro Comunale di Cesenatico ospiterà un concerto gospel con la formazione statunitense

© Ilrestodelcarlino.it - Coro gospel a stelle e strisce sul palco del teatro Comunale

Il teatro comunale di Cesenatico ospita un interessante concerto gospel. L’appuntamento è domani sera, alle 21, quando salirà sul palco la formazione statunitense " The Voices of Victory ". È l’occasione per vedere dal vivo lo spettacolo di cui sono protagonisti artisti giunti direttamente da Orlando in Florida, guidati da Nicole Ingram Taylor, i quali nascono come evoluzione di Perfect Harmony, family group creato nel 1992 dalla stessa Jennifer Ingram con le talentuose figlie Nicole e Chrystal, ispirate da ensemble femminili come le Clark Sisters, The Pace Sisters En Vogue, SWV, Mary Mary e altri. Ilrestodelcarlino.it

