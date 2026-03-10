Dietro il sipario del Teatro Coccia con il Fai | nel week end la visita esclusiva

Nel fine settimana, il Teatro Coccia apre le porte a un pubblico ristretto grazie a un'iniziativa organizzata dal Fai, che permette di visitare aree normalmente chiuse al pubblico. Durante l'evento, i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire gli spazi nascosti e i punti di interesse sconosciuti al pubblico generale. La visita è riservata a chi si è prenotato in anticipo, offrendo un'occasione unica di esplorazione.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Un'esperienza esclusiva alla scoperta degli spazi nascosti e normalmente interdetti al pubblico del Teatro Coccia con il Fai. Grazie alla delegazione Fai di Novara, infatti, il teatro novarese apre le sue porte al pubblico per un'esperienza unica alla scoperta dei suoi spazi più nascosti e suggestivi. Sabato 14 marzo, a partire dalle 15 (visite organizzate su turni), sarà possibile partecipare a una visita guidata speciale all'interno dello storico teatro, l'unico di tradizione del Piemonte.... 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Cristicchi, Scasada del Zenerù, biligòcc e teatro dialettale: il week-end in provincia

Leggi anche: Meteo Latina, inizio d’anno con il maltempo. Pioggia nel primo week end del 2026

Una raccolta di contenuti su Teatro Coccia

Discussioni sull' argomento Dietro il sipario: il Fai svela i segreti e i luoghi inaccessibili del Teatro Coccia; Teatro Coccia, Novara in attesa di TRAME DI LIBERTÀ appuntamenti di approfondimento e introduzione; Al Teatro Sociale per vedere l'invisibile: la stagione numero 209 diretta da Edoardo Bottacin si apre l'11 ottobre con Madama Butterfly.

Dietro il sipario: il Fai svela i segreti e i luoghi inaccessibili del Teatro CocciaC’è una magia silenziosa che si respira solo quando le luci della ribalta si spengono e il sipario cala, un mondo fatto di ingranaggi, corridoi segreti e prospettive inedite che sfugge allo sguardo de ... lavocedinovara.com

Serata di grande prestigio ed emozione al Teatro Coccia, dove Riccardo Muti ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Novara. A consegnare il riconoscimento è stato il sindaco... Leggi l'articolo - facebook.com facebook