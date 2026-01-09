Bachanale lo spettacolo musicale dedicato alla musica ed al mondo di Bach

Da romatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bachanale è uno spettacolo musicale dedicato alla musica e al mondo di Bach, pensato per offrire un’esperienza che unisce rispetto per la sua genialità a un tocco di leggerezza. Attraverso interpretazioni accuratamente curate, il pubblico può riscoprire la profondità e la bellezza delle sue composizioni, in un contesto sobrio e interessante. Un’occasione per apprezzare Bach in modo originale e coinvolgente.

Chi ha detto che Bach è noioso? Vieni a scoprirlo con Bachanale, uno spettacolo che mescola rigore, genialità e. tanta, tanta ironia.Un concerto? No. Una lezione di musica? Nemmeno. Bachanale è un viaggio centrifugo nella musica di Bach, un’esperienza in cui la genialità e la complessità del. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Gli 8 violoncelli di Torino incantano lo Juvarra: un ponte musicale tra Bach, Morricone ed Ezio Bosso

Leggi anche: "FelliniRota": storia della musica e del cinema nello spettacolo musicale dedicato ai due grandi dell'arte

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Al Teatro Ghione un viaggio centrifugo nella musica di Bach; Al Teatro Ghione il 14 gennaio AncheCinema presenta Bachanale -.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.