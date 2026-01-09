Bachanale lo spettacolo musicale dedicato alla musica ed al mondo di Bach

Bachanale è uno spettacolo musicale dedicato alla musica e al mondo di Bach, pensato per offrire un’esperienza che unisce rispetto per la sua genialità a un tocco di leggerezza. Attraverso interpretazioni accuratamente curate, il pubblico può riscoprire la profondità e la bellezza delle sue composizioni, in un contesto sobrio e interessante. Un’occasione per apprezzare Bach in modo originale e coinvolgente.

