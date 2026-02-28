Il Parma Clima è stato ufficialmente inserito nella lista delle squadre qualificate per la European Champions Cup 2026, portando così il baseball italiano a competere a livello europeo. La partecipazione rappresenta un passo importante per il club, che si prepara a confrontarsi con le migliori formazioni del continente. La qualificazione è stata annunciata in occasione di un evento dedicato, senza ulteriori dettagli sui criteri di selezione.

Il Parma Clima partecipa alla European Champions Cup, portando sul palcoscenico continentale il livello del baseball italiano. Il torneo mette di fronte otto squadre provenienti da diverse federazioni europee e propone una sfida che valorizza il livello competitivo del baseball europeo. la fase iniziale si svolge dal 22 al 24 maggio e prevede due raggruppamenti ospitati a rotazione tra Rotterdam e Regensburg. Parma Clima sarà impegnato a Regensburg contro la formazione locale, contro gli Oosterhout Twins e contro il Draci Brno. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno alla Final Four, in programma per il 26 e 27 settembre in una sede ancora da definire. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Parma e Nettuno qualificate per la European Champions Cup 2026

