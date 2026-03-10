Taratata – Tutto in una notte | le anticipazioni e il cast della puntata su Canale 5
, 10 marzo 2026. Questa sera, martedì 10 marzo 2026, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda Taratata – Tutto in una notte, il meglio dello show musicale con Paolo Bonolis andato in onda in prima visione per due serate di grande musica lo scorso febbraio. Uno show evento per celebrare il valore autentico delle performance dal vivo e l’emozione dell’incontro tra grandi artisti. Ma scopriamo gli ospiti e i cantanti di stasera. Anticipazioni, cast, ospiti, cantanti. Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo si alterneranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali. 🔗 Leggi su Tpi.it
