Taratata | le anticipazioni e il cast della seconda puntata su Canale 5

, 16 febbraio 2026. Questa sera, lunedì 16 febbraio 2026, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Taratata, lo show musicale con Paolo Bonolis in prima visione per due serate di grande musica. Uno show evento per celebrare il valore autentico delle performance dal vivo e l’emozione dell’incontro tra grandi artisti. Ma scopriamo gli ospiti e i cantanti di stasera. Anticipazioni, cast, ospiti, cantanti. Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo si alterneranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali. 🔗 Leggi su Tpi.it

Questa sera alle 21, su Canale 5, torna Taratata con la sua prima puntata della stagione.

Paolo Bonolis ha portato “Taratata” su Canale 5 questa sera per la seconda puntata, dopo aver annunciato che lo show tornerà in tv nel 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Stasera in tv la seconda puntata di 'Taratata' con Bonolis, ospiti e anticipazioni; Anticipazioni Taratata, gli ospiti di Paolo Bonolis del 9 febbraio; Taratata con Paolo Bonolis: anticipazioni e ospiti del 16 febbraio; Taratata, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni e gli ospiti in scaletta.

Taratata con Paolo Bonolis, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 16 febbraioTorna in prima serata la seconda e ultima puntata di Taratata, la nuova edizione dello show andato in onda dal 1998 al 2001, condotto da Paolo Bonolis. I racconti degli artisti tornano protagonisti de ... corrieredellumbria.it

Taratata, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni e gli ospiti in scalettaPaolo Bonolis conduce il secondo e ultimo appuntamento dello show musicale, forte di un nutrito e prestigioso cast ... today.it

Taratata, anticipazioni stasera 9 febbraio 2026: gli ospiti della prima puntata, da Giorgia ad Emma ad Antonacci, tutte le esibizioni e i duetti x.com

Il bacio di sorpresa a Taratata di Bonolis a Giorgia è stato assolutamente inappropriato. Si capisce che lei era in difficoltà e non ha potuto fare altro che stare al gioco essendo in diretta. - facebook.com facebook