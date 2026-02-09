Taratata | le anticipazioni e il cast della prima puntata su Canale 5

Questa sera alle 21, su Canale 5, torna Taratata con la sua prima puntata della stagione. Il programma promette musica dal vivo e grandi ospiti, anche se ancora non sono stati svelati tutti i nomi del cast. I fan sono già in trepidazione, pronti a scoprire cosa accadrà e chi salirà sul palco.

, 9 febbraio 2026. Questa sera, 9 febbraio 2026, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Taratata, lo show musicale con Paolo Bonolis in prima visione per due serate di grande musica. Uno show evento per celebrare il valore autentico delle performance dal vivo e l’emozione dell’incontro tra grandi artisti. Ma scopriamo gli ospiti e i cantanti di stasera. Anticipazioni, cast, ospiti, cantanti. Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo si alterneranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Taratata: le anticipazioni e il cast della prima puntata su Canale 5 Approfondimenti su Taratata Canale5 Taratata anticipazioni e scaletta della prima puntata Questa sera torna Taratata, il famoso show musicale che ha segnato gli anni ’80 e ’90. Taratata, il cast delle due serate su Canale 5 Taratata torna in TV con due serate a Bergamo, condotte da Paolo Bonolis. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Taratata Canale5 Argomenti discussi: Taratata al via con Paolo Bonolis e i big della musica, da Giorgia a Annalisa; Taratata, con Paolo Bonolis, su Canale 5. Il cast; Mediaset, le novità di febbraio 2026: Paolo Bonolis promosso e Maria De Filippi spaventa Carlo Conti; Paolo Bonolis al timone di Taratata: Un'occasione per giocare con la musica. Sanremo 2026? Faccio il tifo per Masini. Taratata, Bonolis bacia Giorgia (nonostante Emanuel Lo) e Ligabue da standing ovation: cosa vedremo staseraUn debutto attesissimo tra grandi voci, momenti imprevedibili e un clima tutto da ridere che si preannuncia un grandissimo successo. libero.it Anticipazioni Taratata, gli ospiti di Paolo Bonolis del 9 febbraioPaolo Bonolis torna su Canale5 con un nuovo programma: gli ospiti e le anticipazioni di Taratata con alcuni grandi nomi della nostra musica ... dilei.it La forza di una donna: anticipazioni nuove puntate in arrivo Nei prossimi episodi del 9, 10 e 11 febbraio, La forza di una donna continua a coinvolgerci con una trama ricca di emozioni e decisioni importanti. La serie si conferma un appuntamento imperdibil facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.