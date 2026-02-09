Taratata con Paolo Bonolis stasera 9 febbraio | gli ospiti della prima puntata

Questa sera su Canale 5 torna “Taratata” con Paolo Bonolis alla guida. È il primo appuntamento di due serate speciali, trasmesse in prima serata. Bonolis prende il posto del conduttore storico, portando il suo stile tra gli ospiti e le canzoni in scaletta. La puntata promette musica e sorprese, anche se ancora non si conoscono i nomi degli ospiti che saliranno sul palco.

(Adnkronos) – 'Taratata' torna in tv con due serate evento in prima serata su Canale 5. Alla guida dello storico programma c'è Paolo Bonolis che stasera, lunedì 9 febbraio, conduce il primo appuntamento. Il secondo è in programma lunedì 16 febbraio sempre su Canale 5. Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo, per la prima puntata, grandi protagonisti della scena musicale: Biagio Antonacci, Emma, Elisa, Giorgia, Ligabue, Max Pezzali. E ad arricchire lo show con una performance che divertirà il pubblico, sia in arena sia a casa, l'ironia di Giorgio Panariello. Taratata segna il ritorno di un format che promette di riportare al centro del racconto televisivo la musica live, suonata e condivisa.

