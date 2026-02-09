Taratata stasera su Canale 5 con Paolo Bonolis | ospiti duetti e scaletta del 9 febbraio

Questa sera su Canale 5 torna Taratata con Paolo Bonolis alla guida. La prima puntata dell’anno si presenta come un grande evento, con ospiti d’eccezione e duetti inediti. La musica dal vivo sarà protagonista, in un appuntamento che vuole riprendere il ritmo di sempre, a poche settimane dal Festival di Sanremo.

A poche settimane da Sanremo, Canale 5 punta sulla grande musica: Taratata torna con Paolo Bonolis e una prima puntata evento tra ospiti d'eccezione, duetti inediti e performance rigorosamente live. A poche settimane dall'inizio del Festival di Sanremo e mentre su Rai 2 vanno in onda le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, Mediaset risponde con la grande musica. Questa sera, lunedì 9 febbraio, in prima serata su Canale 5, debutta Taratata, storico show musicale che si ripresenta sul piccolo schermo a distanza di venticinque anni. Il programma è condotto da Paolo Bonolis e segna il ritorno di un format amatissimo, pronto a unire spettacolo televisivo e performance live di altissimo livello. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

