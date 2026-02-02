Pistola in pugno minaccia di morte la madre e la sorella | arrestato

Un uomo di 50 anni è stato arrestato questa mattina a Brescia. Con una pistola in pugno, ha minacciato di morte la madre e la sorella. Le forze dell’ordine sono intervenute subito e hanno fermato il padre di famiglia, che ora si trova in carcere. Gli agenti del commissariato Carmine e della polizia di Stato hanno proceduto all’arresto, dopo averlo trovato in casa e avergli contestato i reati di maltrattamenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La famiglia ha raccontato di vivere da tempo in tensione,

Gli agenti della Polizia di Stato e del Commissariato Carmine hanno arrestato un bresciano di 50 anni, già noto alle forze dell'ordine, per i reati di maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: è già stato trasferito in carcere a disposizione della Procura. L'intervento è scattato a seguito dell'ennesima segnalazione di un episodio di violenza domestica: il 50enne, armato di pistola, l'aveva puntata verso la madre e la sorella dopo averle insultate, aggredite e malmenate, afferrandole anche per il collo. In evidente stato di ubriachezza, riferiscono gli agenti, l'uomo ha poi lasciato l'appartamento di famiglia ancora con la pistola in pugno: la Polizia, intervenuta in forze, lo ha intercettato poco lontano dal condominio dove si era scatenata la lite.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

