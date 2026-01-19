Garlasco maltratta e minaccia la madre 80enne per ottenere soldi per acquistare droga | arrestato

A Garlasco, nel Pavese, un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver maltrattato e minacciato la madre di 80 anni, allo scopo di ottenere denaro per l’acquisto di droga. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sua immediata detenzione, nell’ambito di un’indagine che ha evidenziato comportamenti di estorsione e violenza familiare.

Pavia, 19 gennaio 2026 – Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri a Garlasco, nel Pavese, con l'accusa di estorsione e continui maltrattamenti nei confronti della madre 80enne. Lo scorso 17 gennaio, verso le 2.50 di notte, la Centrale Operativa di Vigevano ha ricevuto una segnalazione da parte di alcuni vicini di casa allarmati da urla e rumori provenienti dall'abitazione del 48enne. Una pattuglia è stata mandata rapidamente sul posto. All'arrivo, i carabinieri hanno sentito l'uomo, in evidente stato di alterazione, che continuava a rivolgere richieste estorsive nei confronti dell'anziana donna, insultandola e urlandole di volere immediatamente soldi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

A Guastalla, un uomo è stato coinvolto in un episodio di maltrattamenti da parte del figlio, volto a ottenere denaro per l'acquisto di droga. La situazione, che si protrae da oltre un anno, include minacce e comportamenti aggressivi, con danni materiali e tensioni familiari. L’episodio evidenzia le difficoltà legate alla dipendenza e alle conseguenze sulla famiglia.

