Il ‘tap&tap’ non va la multa scatta lo stesso

La tecnologia a volte tradisce e questa volta ha portato una trentenne di Capannorese a dover pagare una multa. La donna si trovava su un autobus extraurbano quando il sistema di pagamento ‘tap&tap’ ha smesso di funzionare. Nonostante il guasto, la multa è stata comunque applicata, lasciando la ragazza sorpresa e frustrata.

La tecnologia è senza dubbio bella e comoda. Peccato che non sempre funzioni. Lo sa bene una trentenne del Capannorese che si è ritrovata a dover pagare una multa salata a causa di un guasto tecnico a bordo di un autobus extraurbano. L’episodio risale allo scorso novembre. Di ritorno dal lavoro, la giovane è salita sul bus come fa abitualmente e ha provato a pagare la corsa con il consueto "tap & tap", utilizzando la carta prepagata. Il dispositivo, però, non funzionava. Dopo aver chiesto all’autista se fosse possibile acquistare un biglietto a bordo, ricevendo risposta negativa, sono saliti i controllori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

