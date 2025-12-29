Proseguono i lavori sulla rete fognaria in via Cagnona la fine del cantiere entro maggio 2026

Proseguono i lavori sulla rete fognaria in via Cagnona, con un completamento previsto entro maggio 2026. Il primo stralcio del progetto, avviato il 5 novembre scorso, riguarda il risanamento del collettore di fognatura nera nella zona di San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone. I lavori sono in linea con il programma stabilito e mirano a migliorare la rete idrica locale.

Prosegue secondo la tabella di marcia il primo stralcio dei lavori, iniziati il 5 novembre scorso, di risanamento del collettore di fognatura nera in zona Cagnona nel territorio dei comuni di San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone.L'importante intervento, progettato e diretto dalla società di.

