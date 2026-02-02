Prorogata la chiusura della galleria San Giovanni sulla tangenziale 714 a Montesilvano | i dettagli

La galleria San Giovanni sulla tangenziale 714 tra Montesilvano e Pescara resterà chiusa almeno fino al 27 marzo. La chiusura riguarda la carreggiata in direzione nord e si prolunga di qualche giorno rispetto a quanto previsto inizialmente. Le auto devono seguire percorsi alternativi e si consiglia di pianificare bene gli spostamenti. La situazione ha causato disagi ai pendolari che spesso percorrono questa tratta. Le autorità hanno annunciato che i lavori di messa in sicurezza continueranno senza interruzioni.

L'Anas ha diffuso l'ordinanza che dispone la chiusura della galleria in direzione nord fino alla fine del mese di marzo, con doppio senso di marcia nella galleria della carreggiata in direzione sud Sarà chiusa almeno fino al 27 marzo prossimo la galleria San Giovanni lungo la carreggiata direzione nord della tangenziale 714 fra Montesilvano e Pescara. L'Anas, infatti, ha diffuso l'ordinanza che dispone la prosecuzione dei lavori in corso e che ha portato alla deviazione del traffico nella galleria della carreggiata in direzione sud, che è a doppio senso di marcia.

