Scuole riprende il servizio di refezione in due municipalità di Napoli dopo accertamenti

Questa mattina, nelle Municipalità 2 e 5 di Napoli, le scuole hanno ripreso il servizio di refezione dopo alcuni controlli. Le autorità hanno verificato che tutto fosse in regola e i pasti sono stati consegnati come previsto. Gli studenti sono tornati in aula con il sorriso, pronti a mangiare il pranzo che, dopo qualche giorno di sospensione, torna a essere garantito.

Il servizio di refezione scolastica per i plessi delle Municipalità 2 e 5 riprenderà regolarmente a partire da oggi, mercoledì 4 febbraio. La decisione - spiega in una nota il Comune di Napoli - giunge a seguito del completamento dell'iter di verifiche condotto dai tecnici della ASL nelle.

