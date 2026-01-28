Conte | Un milione di euro dai tagli degli stipendi M5S per l’emergenza maltempo

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, annuncia che il partito ha deciso di destinare un milione di euro, ricavato dai tagli agli stipendi dei parlamentari, per aiutare le zone colpite dall’emergenza maltempo. Conte spiega che i fondi sono già stati stanziati e ora vengono messi in votazione, in modo che ogni membro possa approvarli o meno. La proposta nasce dalla volontà di offrire un aiuto concreto alle comunità colpite, sfruttando risorse interne senza ricorrere a finanziamenti esterni.

“Abbiamo stanziato un milione di euro tagliandoci gli stipendi di noi eletti, e ora li mettiamo in votazione”. Così il leader del M5s Giuseppe Conte ha annunciato in video che “sabato gli iscritti del Movimento sono chiamati a votare” sulla loro destinazione ai territori di Sicilia, Calabria e Sardegna colpiti dal ciclone Harry perché “di fronte a certi drammi le parole non bastano più, servono i fatti”. Un’iniziativa di solidarietà che ha anche un risvolto politico: “Ma la parte del leone la deve fare il governo, con grande speditezza e responsabilità – ha incalzato Conte – I soldi ci sono e si possono prendere da quel progetto faraonico del Ponte che è ormai miseramente fallito”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

