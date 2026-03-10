Swiatek domina Sakkari | la polacca torna a vincere a Indian

A Indian Wells, sul cemento californiano, Iga Swiatek ha battuto Maria Sakkari nel terzo turno, mentre Sonay Kartal ha eliminato Madison Keys. La competizione prosegue con le partite di giornata che vedono protagonisti questi tennisti. La manifestazione sta portando avanti le sfide tra le migliori del circuito, con i match che continuano a offrire spettacolo e tensione.

Il cemento californiano di Indian Wells ha già decretato i primi vincitori del terzo turno, con Iga Swiatek che supera Maria Sakkari e Sonay Kartal che elimina Madison Keys. Mentre Elena Rybakina ed Elina Svitolina avanzano regolarmente verso gli ottavi di finale, il tabellone si allinea per le sfide imminenti. La polacca cerca la sua prima vittoria significativa della stagione 2026 dopo un inizio di anno irregolare, mentre la sorpresa viene dalla turchia che ribalta l'incontro contro una favorita. La polacca ha trovato finalmente la quadra necessaria per superare la greca in due set secchi, chiudendo un'ora e ventisei minuti di gioco con un punteggio netto a favore della numero due del mondo.