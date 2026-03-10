Svuotavano conti correnti Scoperta banda italo-spagnola

Una banda italo-spagnola specializzata nello svuotare i conti correnti di cittadini è stata smantellata dalla DDA di Napoli. Gli investigatori hanno individuato e arrestato i membri del gruppo, che utilizzavano metodi fraudolenti per accedere ai conti e prelevare ingenti somme di denaro. L’operazione ha portato alla scoperta di numerosi furti e alla confiscazione di denaro e strumenti utilizzati per le frodi.

Svuotavano i conti correnti di ignari cittadini. Sgominata dalla DDA di Napoli una banda italo spagnola.