L'articolo chiarisce chi può accedere e spiare i nostri conti correnti, illustrando i limiti e le condizioni che regolano le verifiche fiscali. Viene spiegato come le autorità devono rispettare un equilibrio tra l'interesse pubblico e il diritto alla riservatezza dei contribuenti, evitando intrusioni ingiustificate.

© Ilgiornale.it - Ecco chi spia i nostri conti correnti e perché

Quando si parla di controlli fiscali, la sensazione che si ingenera nei contribuenti è quella che non esista alcun limite a frenare gli enti e le autorità nelle loro verifiche: la realtà è ben diversa da quella percepita, e la possibilità di indagare su conti correnti e tenore di vita è sempre vincolata a determinate situazioni ben definite, dal momento che deve sussistere un equilibrio tra l'interesse pubblico e il diritto alla riservatezza dei cittadini. E proprio quando si parla di conti correnti quest'ultimo punto è di fondamentale importanza: ogni informazione bancaria, che si parli di saldo, movimenti o giacenza è tutelata da un segreto contrattuale che può essere scardinato solo in conseguenza di provvedimenti specifici emessi dalle autorità competenti. Ilgiornale.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

I soldi sul CONTO CORRENTE sono al sicuro I 5 RISCHI principali

Video I soldi sul CONTO CORRENTE sono al sicuro I 5 RISCHI principali Video I soldi sul CONTO CORRENTE sono al sicuro I 5 RISCHI principali

Ecco chi spia i nostri conti correnti e perché - Nessun ente pubblico o creditore privato è autorizzato ad accedere in modo indiscriminato ai nostri dati fiscali ... ilgiornale.it