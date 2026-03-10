Un autobus postale ha preso fuoco nel centro di Kerzers, nel Canton di Friburgo, nel tardo pomeriggio di oggi. L'incendio ha causato sei morti e cinque feriti. Un testimone ha riferito che un uomo si è dato fuoco all’interno del veicolo. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto e sulle cause dell’incidente.

Ci sono 6 morti e 5 feriti in un incendio su un autobus postale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero di Friburgo. Lo riporta l'agenzia Keystone-Ats, sottolineando che la polizia cantonale ha confermato le informazioni sulla vicenda inizialmente riportate da diversi media, tra cui La Liberté. Tra i feriti, una persona è stata trasportata in elicottero del soccorso svizzero Rega. Il luogo dell'incidente è stato transennato, e la polizia chiede alla popolazione di non recarsi sul posto. In un video sui social a un uomo con il volto coperto di fuliggine viene chiesto cosa sia successo. «Un uomo si è dato fuoco all'interno», risponde in albanese. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Svizzera, autobus in fiamme a Kerzers: 6 morti e 5 feriti. Un testimone: «Un uomo si è dato fuoco all'interno»

