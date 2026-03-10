Svizzera autobus prende fuoco | diversi morti e feriti

Un autobus postale in Svizzera ha preso fuoco intorno alle 18, causando la morte di diversi passeggeri e il ferimento di altri. Le autorità sono intervenute sul posto per gestire l’emergenza, mentre si attendono aggiornamenti sulla dinamica dell’incidente e sul numero esatto delle vittime e dei feriti. La causa dell’incendio non è ancora stata ufficialmente accertata.

Diversi passeggeri sono morti e altri sono rimasti feriti in un incendio su un autobus postale avvenuto intorno alle 18.25 di oggi nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero di Friburgo. Lo riporta l'agenzia Keystone-Ats, sottolineando che la polizia cantonale ha confermato le informazioni sulla vicenda inizialmente riportate da diversi media, tra cui La Liberté. Un portavoce ha dichiarato all'agenzia che è ancora troppo presto per determinare la causa dell'incendio e che ulteriori informazioni saranno diffuse non appena la polizia ne saprà di più. Tra i feriti, una persona è stata trasportata in elicottero del soccorso svizzero Rega. Il luogo dell'incidente è stato transennato, e la polizia chiede alla popolazione di non recarsi sul posto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

