Svizzera esplosione in una stazione sciistica a Crans-Montana durante festa di Capodanno | diversi morti e feriti - VIDEO

Durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, si è verificata un'esplosione in una stazione sciistica, con un bilancio di vittime e feriti. Circa 400 persone si trovavano sul posto al momento dell’incidente. Le cause dell’esplosione, seguita da un incendio, sono ancora sconosciute. La situazione resta sotto investigazione delle autorità locali.

Circa 400 le persone presenti nel locale al momento dell'esplosione le cui cause restano al momento sconosciute Una violenta esplosione seguita da un incendio ha colpito una stazione sciistica di Crans-Montana durante i festeggiamenti di Capodanno, causando diversi morti e numerosi feriti.

Svizzera, esplosione nella stazione sciistica di Crans-Montana. La polizia: «Diversi morti e feriti» - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- ilmessaggero.it

Svizzera, esplosione nel bar di una stazione sciistica: diversi morti - 30 nel seminterrato di un locale in montagna, mentre erano in corso i festeggiamenti per Capodanno. avvenire.it

C’è stata un’esplosione in un bar a Crans-Montana, in Svizzera x.com

