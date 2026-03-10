Autobus prende fuoco in Svizzera a Kerzers morti e feriti nel rogo dell' autopostale | indagini sulle cause

Un autobus dell'autopostale è andato a fuoco a Kerzers, in Svizzera, provocando diverse vittime e feriti tra i passeggeri. L'incidente si è verificato durante il viaggio e sono in corso le indagini per stabilire le cause dell'incendio. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e assistere le persone coinvolte.

Autobus prende fuoco a Kerzers, in Svizzera: morti e feriti tra i passeggeri dell'autopostale. Indagini in corso sulle cause dell'incendio.