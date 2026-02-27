A Milano, il tram numero 9 che proveniva da piazza della Repubblica è uscito dai binari all’angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto. L’incidente ha causato vittime e feriti, anche se il numero esatto delle persone coinvolte non è stato ancora reso noto. La situazione è sotto controllo da parte delle autorità che stanno gestendo i soccorsi.

Il mezzo ha invaso il binario su cui viaggiano i tram che circolano nella direzione opposta ed è andato a schiantarsi contro un ristorante di viale Vittorio Veneto A Milano il tram 9 proveniente da piazza della Repubblica è deragliato all'angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto. Il mezzo ha invaso il binario su cui viaggiano i tram che circolano nella direzione opposta ed è andato a schiantarsi contro un ristorante di viale Vittorio Veneto. Diversi i passeggeri a bordo. Alcune persone sarebbero rimaste incastrate sotto il mezzo. Al momento il bilancio provvisorio dell'incidente è di due morti e oltre trenta feriti. La vittima accertata è un uomo italiano di sessant'anni, non era un passeggero del 9. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - A Milano è deragliato un tram. Ci sono morti e diversi feriti

A Milano è deragliato un tram: un morto e diversi feritiIl mezzo ha invaso il binario su cui viaggiano i tram che circolano nella direzione opposta ed è andato a schiantarsi contro un ristorante di viale...

Tram deragliato a Milano, un morto e diversi feriti: gli aggiornamenti in direttaMilano, 27 febbraio 2026 – Un tram è deragliato nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio a Milano: pesante il bilancio, un morto e una ventina di...

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Treno merci svia, stop a circolazione tra Verona e Isola della Scala; Deraglia un tram a Milano e investe alcune persone; Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo, le immagini; Milano, tram deraglia in centro e si schianta contro un ristorante: numerosi feriti.

A Milano deraglia un tram: un morto, 39 feriti. La prima ricostruzione dei fattiIl mezzo, anziché andare dritto, avrebbe imboccato una svolta dopo non essersi fermato alla stazione precedente. L'ipotesi di uno scambio rimasto ... avvenire.it

Tram deragliato a Milano, bilancio provvisorio e indagini in corsoUn tram nuovo di linea è deragliato a Milano, con un bilancio provvisorio di un morto e 39 feriti; pm e procura hanno aperto un fascicolo per ricostruire la dinamica ... notizie.it

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava proced - facebook.com facebook

Il video del tram deragliato a Milano: immagini impressionanti x.com