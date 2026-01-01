Esplosione in un bar di Crans-Montana in Svizzera | ci sono morti e feriti

Un’esplosione si è verificata in un bar di Crans-Montana, rinomata località sciistica svizzera. L’incidente ha causato vittime e feriti, senza ancora chiarire le cause. Le autorità locali stanno intervenendo per gestire la situazione e condurre le indagini necessarie. La comunità e i visitatori sono invitati a seguire gli aggiornamenti ufficiali riguardo all’accaduto.

Diverse persone sono rimaste uccise e altre ferite nell’esplosione che ha devastato un bar nella lussuosa località sciistica alpina di Crans-Montana, in Svizzera. Secondo la polizia, circa cento persone si trovavano nel locale al momento dello scoppio. “C’è stata un’esplosione di origine sconosciuta”, ha detto all’AFP Gaëtan Lathion, portavoce della polizia del Canton Vallese, nella Svizzera sudoccidentale. “Ci sono diversi feriti e diversi morti”. La tragedia è avvenuta intorno all’una e trenta nel seminterrato di un bar chiamato Le Constellation, molto frequentato dai turisti, mentre erano in corso i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Esplosione in un bar di Crans-Montana, in Svizzera: ci sono morti e feriti Leggi anche: Svizzera, esplode bar durante festa di Capodanno a Crans-Montana: “Ci sono molti morti e feriti” Leggi anche: Svizzera: morti e feriti nell’esplosione di un bar a Crans Montana, stazione sciistica di lusso Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Svizzera, esplosione in un bar a Crans-Montana: decine di morti e un centinaio di feriti; Cosa sappiamo della strage causata da un incendio a Crans-Montana, in Svizzera; Crans-Montana, esplosione in un bar durante la festa di Capodanno: Almeno 10 morti; Svizzera, esplosione in un bar nella stazione sciistica di lusso Crans-Montana. Almeno 40 morti e 100 feriti. Crans Montana, esplosione in un bar in Svizzera: almeno 40 morti e 100 feriti. L'ambasciatore italiano: «Connazionali di cui non si hanno notizie» - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- ilmessaggero.it

