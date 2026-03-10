Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici, ha recentemente ripercorso il drammatico momento che ha vissuto poco più di tre mesi fa, quando ha perso il marito all'improvviso. In un’intervista, ha descritto il cambiamento più difficile che si sia trovata ad affrontare, sottolineando quanto sia stato complesso gestire questa perdita improvvisa e improvvisa. La sua testimonianza rivela il dolore vissuto in questi mesi successivi.

Non è certamente un momento facile per Susy Fuccillo: l’ex ballerina di Amici poco più di tre mesi fa ha perso il marito all’improvviso. Salvatore Raciti aveva 41 anni e nella notte tra l’1 e il 2 dicembre scorso si è accasciato, senza che per lui ci fosse nulla da fare. Una vera tragedia per la loro famiglia, che oggi si ritrova ancora in un turbine di dolore. Susy Fuccillo, il dolore è ancora grande: le sue parole su Instagram. Si fa fatica a trovare un senso al dolore quando colpisce così all’improvviso. Lo sa bene Susy Fuccillo, che lo scorso dicembre ha perso il marito Salvatore Raciti, scomparso a soli 41 anni. Dopo la morte del suo compagno di vita l’ex ballerina di Amici, che prima mostrava ai follower la sua quotidianità fatta d’amore, lavoro e maternità, si è – com’è comprensibile – eclissata dai social. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Susy Fuccillo torna a parlare della morte del marito: “Il cambiamento più difficile che potessi immaginare”

