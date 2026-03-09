Una supernave cinese chiamata LIAOWANG-1 è stata avvistata nello Stretto di Hormuz. La nave, lunga 225 metri e dotata di avanzati sistemi tecnologici, è arrivata nella zona. La presenza di questa nave spia è stata confermata da fonti ufficiali e ha suscitato attenzione tra gli esperti. La LIAOWANG-1 si trova attualmente nelle acque dell’area strategica.

Si chiama LIAOWANG-1 la supernave tecnologica cinese che è arrivata nello Stretto di Hormuz: 225 metri, 30.000 tonnellate di stazza, fa parte della flotta che assiste lo sviluppo e le missioni spaziali della Cina. Ha una capacità di raccolta e di elaborazione dati che si misura in migliaia di petabyte (un petabyte è un milione di gigabyte): può 'coprirè con i suoi radar fino a 6.000 chilometri di distanza rilevando missili, basi di lancio, attività di aerei e portaerei. La sua capacità di raccolta di intelligence elettronica (ELINT) e monitoraggio di lanci stranieri consente lo spionaggio e il targeting di asset spaziali avversari, ma in questo caso è in grado di seguired e monitorare l’attività in corso nella guerra fra Usa-Israele e Iran. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Nello Stretto di Hormuz è arrivata la supernave "spia" cinese LIAOWANG-1

Articoli correlati

La situazione è arrivata alle strette o meglio allo Stretto: quello di Hormuz, chiuso subitoRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.

Pasdaran: "Attaccata petroliera nello stretto di Hormuz"Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha attaccato una petroliera collegata agli Usa nello Stretto di Hormuz.

Una raccolta di contenuti su Nello Stretto di

Temi più discussi: L’Iran e le minacce di chiusura dello Stretto di Hormuz; Timelapse del traffico nello Stretto di Hormuz: come è cambiato il flusso delle navi; Lo stretto di Hormuz 'zona di guerra', traffico navale quasi azzerato; Perché lo Stretto di Hormuz è così importante per l'economia globale.

Iran, perché le sorti dello stretto di Hormuz agitano la filiera globaleLa crisi tra Iran, Israele e Stati Uniti ha trasformato lo Stretto di Hormuz in un fattore di rischio globale. Il possibile blocco del traffico marittimo colpisce energia, logistica e catene del valor ... agendadigitale.eu

Guerra in Iran, nello Stretto di Hormuz ci sono mille navi ferme: 25 miliardi di dollari a rischioIl settore marittimo internazionale classifica lo Stretto e le acque tra Golfo di Oman e Golfo Persico come «zone di operazioni belliche». Circa mille navi restano bloccate e il mercato assicurativo d ... milanofinanza.it

Radio1 Rai. . L'#Iran ha affondato venerdì, nello Stretto di Hormuz, un rimorchiatore battente bandiera degli Emirati Arabi Uniti: tre marinai indonesiani risultano ancora dispersi. Lo riporta il ministero degli Esteri di Giacarta dopo un'altra notte di continui attacch - facebook.com facebook

Guerra in #Iran, nello Stretto di #Hormuz ci sono mille navi ferme: 25 miliardi di dollari a rischio x.com