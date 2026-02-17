Russia e Cina al fianco dell’Iran | nuove esercitazioni navali nello Stretto di Hormuz

ABBONATI A DAYITALIANEWS Navi militari inviate per le manovre “Maritime Security Belt 2026”. TEHERAN, 17 febbraio 2026. Russia e Cina hanno dispiegato proprie unità navali per prendere parte, insieme all’Iran, alle esercitazioni “Maritime Security Belt 2026” nello Stretto di Hormuz, uno dei punti strategici più delicati per il traffico energetico mondiale. L’iniziativa rientra nel quadro delle manovre trilaterali promosse dalla Marina iraniana, che coinvolgono regolarmente i tre Paesi dal 2019. Obiettivi: sicurezza marittima e cooperazione operativa. Secondo quanto riferito dal segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Nikolai Patrushev, citato dall’agenzia Mehr, le esercitazioni hanno l’obiettivo di: rafforzare la sicurezza marittima nella regione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

In Iran, un tribunale rivoluzionario ha condannato a morte 14 manifestanti arrestati durante le proteste contro il governo.

