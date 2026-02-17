Russia e Cina al fianco dell’Iran | nuove esercitazioni navali nello Stretto di Hormuz

La Russia e la Cina hanno deciso di sostenere l’Iran con nuove esercitazioni navali nello Stretto di Hormuz, a causa delle tensioni crescenti nella regione. Le forze militari di Mosca e Pechino stanno inviando navi da guerra per partecipare alle manovre chiamate “Maritime Security Belt 2026”, che si svolgeranno nelle acque strategiche tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman. La presenza di queste navi mira a rafforzare la collaborazione tra i tre paesi e a mostrare la loro capacità di intervenire in aree di interesse condiviso. La manovra coinvolgerà diverse unità militari, tra cui n

TEHERAN, 17 febbraio 2026. Russia e Cina hanno dispiegato proprie unità navali per prendere parte, insieme all'Iran, alle esercitazioni "Maritime Security Belt 2026" nello Stretto di Hormuz, uno dei punti strategici più delicati per il traffico energetico mondiale. L'iniziativa rientra nel quadro delle manovre trilaterali promosse dalla Marina iraniana, che coinvolgono regolarmente i tre Paesi dal 2019. Obiettivi: sicurezza marittima e cooperazione operativa. Secondo quanto riferito dal segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Nikolai Patrushev, citato dall'agenzia Mehr, le esercitazioni hanno l'obiettivo di: rafforzare la sicurezza marittima nella regione.

