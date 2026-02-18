Super Mario Galaxy | l’arrivo di un amato personaggio Nintendo nel nuovo spot del film?

Il nome di Super Mario appare nel nuovo spot del film, con la causa di un'operazione di marketing che punta a coinvolgere i fan più appassionati. La scena mostra Mario che salta tra le stelle, mentre si affaccia su un mondo colorato e ricco di dettagli. La presenza del personaggio, molto amato, alimenta le aspettative di un collegamento diretto tra il film e il videogame originale. Gli appassionati si chiedono se questa scelta possa preannunciare l’introduzione di altri personaggi iconici di Nintendo nel progetto cinematografico. La strategia pubblicitaria sembra puntare a catturare l’attenzione del pubblico giovane e nostalgico.

Il film Super Mario Galaxy sta ampliando il franchise dei film d’animazione della Illumination in modi nuovi, e questo potrebbe significare l’inclusione di un altro importante personaggio dei videogiochi della vasta libreria Nintendo. È già noto che il sequel includerà altri personaggi legati a Mario, con l’aggiunta di Bowser Jr., Rosalina e Yoshi, che si uniranno a Mario, Luigi, la Principessa Peach, Bowser, Toad e altri. Ma dopo che il film Super Mario Bros. ha incluso Donkey Kong e ha fatto riferimento a molti altri personaggi Nintendo, chi altro potrebbe fare un’apparizione a sorpresa nel film Super Mario Galaxy è stata una domanda ricorrente. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

