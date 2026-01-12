È in arrivo un Nintendo Direct a Febbraio 2026 con un nuovo Super Mario 3D?

A febbraio 2026 è previsto un nuovo Nintendo Direct, con possibilità di annunciare un nuovo capitolo di Super Mario 3D. Dopo l’ultimo evento di settembre 2025, gli appassionati attendono con interesse aggiornamenti e novità. Questa presentazione rappresenta un momento importante per conoscere le prossime uscite e progetti di Nintendo, mantenendo alta l’attenzione su uno dei franchise più amati.

Sono passati diversi mesi dall'ultimo Nintendo Direct generale, andato in onda il 12 settembre 2025, e l'attesa per il prossimo appuntamento continua a crescere. Nintendo non ha ancora comunicato nulla in via ufficiale, ma le indiscrezioni iniziano a convergere su un periodo ben preciso, ma settimane di ipotesi contrastanti, l'attenzione si sta spostando sempre più su febbraio. Il motivo è semplice: il calendario delle uscite e alcune anticipazioni rendono plausibile un annuncio imminente, con un nuovo Super Mario 3D al centro delle discussioni. Inizialmente, un insider noto come NecroLipe aveva indicato la seconda metà di gennaio 2026 come finestra possibile per un nuovo Nintendo Direct.

Il prossimo Nintendo Direct sarebbe "enorme" con anche un gioco di Mario molto atteso - In tanti aspettano l'arrivo di un nuovo Nintendo Direct e ora un leaker afferma di sapere qual è la data dell'evento. multiplayer.it

Nintendo Direct: febbraio 2026 sempre più probabile - L’attesa per un nuovo Nintendo Direct generale continua ad alimentare speculazioni. gamesource.it

