Il nuovo film animato ispirato a Super Mario Galaxy uscirà ad aprile nei cinema di tutto il mondo. Il final trailer mostra scene spettacolari e include la voce di Yoshi. Sono state diffuse anche nuove immagini del film, che promette di portare sul grande schermo le avventure del celebre idraulico. La produzione ha suscitato grande attenzione tra i fan dei videogiochi.

Arriverà ad aprile nei cinema di tutto il mondo l'atteso film animato ispirato ai popolari videogiochi, di cui sono state condivise nuove immagini. Nintendo ha regalato nuove anticipazioni e il final trailer dell'atteso Super Mario Galaxy: Il Film, il lungometraggio animato in arrivo nelle sale nel mese di aprile. Durante un livestream, infatti, è stato annunciato che Yoshi è stato interpretato nella versione originale da Donald Glover. Le new entries nel cast del film animato tratto dai videogiochi Tra i nuovi arrivi nel cast di Super Mario Galaxy: Il film ci saranno anche Luis Guzman nel ruolo di Wart e Issa Rae in quello di Honey Queen. Chris Meledandri, CEO di Illumination, ha regalato ai fan anche la conferma del coinvolgimento di Donald . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Super Mario Galaxy: il final trailer svela momenti spettacolari e la voce di Yoshi

