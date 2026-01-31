Festa a Denver | Jokic torna e devasta i Clippers Lakers e Knicks passeggiano

Nella notte di Denver, Nikola Jokic torna in campo e trascina i Nuggets alla vittoria contro i Clippers, con una prestazione dominante. La partita si conclude con un netto +15 per la squadra di casa, che ha trovato in Jokic il suo faro offensivo e difensivo. Nel frattempo, a New York, i Lakers e i Knicks continuano a macinare vittorie: i Lakers superano facilmente Portland grazie alle giocate di Brunson, che si conferma decisivo, mentre i Knicks passeggiano su Washington, con una difesa solida e un attacco che funziona a meraviglia.

Rientra Jokic e tanto per cambiare produce una prestazione da Mvp, guidando i Nuggets al successo sui Clippers. I Knicks superano i Trail Blazers mentre i Pistons passano a San Francisco contro i Warriors. Dopo essere rimasto ai box per 16 partite per il problema al ginocchio sinistro, Jokic ritorna e mostra subito una condizione sorprendente trascinando i Nuggets (33-16) al successo contro i caldissimi Clippers (22-25). Il tre volte Mvp nonostante un minutaggio limitato (25') mette a referto 31 punti e 12 rimbalzi, Denver così manda ko la squadra californiana. I padroni di casa scappano via piazzando un parziale di 19-5 nella frazione finale.

